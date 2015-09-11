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Охотник на оленей

Охотник на оленей

Страна:
США, Великобритания, 1978
 
Премьера:
в РФ 21.06.2012
 
Режиссер:
Майкл Чимино
  
Актеры:
Роберт Де Ниро, Мэрил Стрип, Кристофер Уокен, Джон Казале, Джон Сэвидж, Джордж Дзундза
  
Жанр:
драма, военный
  
Продолжительноcть:
182 мин
  

Эпический взгляд на вьетнамскую войну и ее последствия через призму жизни друзей из рабочего городка в Пенсильвании. Перед отправкой на фронт они в последний раз идут в горы поохотиться. Эпизоды во Вьетнаме, особенно игра в лагере военнопленных в «русскую рулетку», принадлежат к числу самых жестоких сцен в голливудских фильмах о войне.

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