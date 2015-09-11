Охотник на оленей

Страна: США, Великобритания, 1978

Премьера: в РФ 21.06.2012

Режиссер: Майкл Чимино

Актеры: Роберт Де Ниро, Мэрил Стрип, Кристофер Уокен, Джон Казале, Джон Сэвидж, Джордж Дзундза

Жанр: драма, военный

Продолжительноcть: 182 мин

Эпический взгляд на вьетнамскую войну и ее последствия через призму жизни друзей из рабочего городка в Пенсильвании. Перед отправкой на фронт они в последний раз идут в горы поохотиться. Эпизоды во Вьетнаме, особенно игра в лагере военнопленных в «русскую рулетку», принадлежат к числу самых жестоких сцен в голливудских фильмах о войне.