Охотник на оленей
Страна:
США, Великобритания, 1978
Премьера:
в РФ 21.06.2012
Режиссер:
Майкл Чимино
Актеры:
Роберт Де Ниро, Мэрил Стрип, Кристофер Уокен, Джон Казале, Джон Сэвидж, Джордж Дзундза
Жанр:
драма, военный
Продолжительноcть:
182 мин
Эпический взгляд на вьетнамскую войну и ее последствия через призму жизни друзей из рабочего городка в Пенсильвании. Перед отправкой на фронт они в последний раз идут в горы поохотиться. Эпизоды во Вьетнаме, особенно игра в лагере военнопленных в «русскую рулетку», принадлежат к числу самых жестоких сцен в голливудских фильмах о войне.