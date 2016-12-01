Новогодний корпоратив

Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 08.12.2016

Режиссер: Джош Гордон, Уилл Спек

Актеры: Кейт МакКиннон, Оливия Манн, Дженнифер Энистон, Джейми Чанг, Джейсон Бейтман, Эбби Ли, Мэтт Уолш, ТиДжей Миллер, Каран Сони, Джиллиан Белл

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 103 мин

Когда сестра героя, генеральный директор компании, угрожает брату закрыть его филиал, он устраивает эпическую рождественскую вечеринку, чтобы заполучить большого клиента и спасти фирму. Однако праздник выходит из-под контроля..