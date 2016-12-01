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Новогодний корпоратив

Новогодний корпоратив

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 08.12.2016
 
Режиссер:
Джош Гордон, Уилл Спек
  
Актеры:
Кейт МакКиннон, Оливия Манн, Дженнифер Энистон, Джейми Чанг, Джейсон Бейтман, Эбби Ли, Мэтт Уолш, ТиДжей Миллер, Каран Сони, Джиллиан Белл
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
103 мин
  

 

Когда сестра героя, генеральный директор компании, угрожает брату закрыть его филиал, он устраивает эпическую рождественскую вечеринку, чтобы заполучить большого клиента и спасти фирму. Однако праздник выходит из-под контроля..

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