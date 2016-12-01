Новогодний корпоратив
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 08.12.2016
Режиссер:
Джош Гордон, Уилл Спек
Актеры:
Кейт МакКиннон, Оливия Манн, Дженнифер Энистон, Джейми Чанг, Джейсон Бейтман, Эбби Ли, Мэтт Уолш, ТиДжей Миллер, Каран Сони, Джиллиан Белл
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
103 мин
Когда сестра героя, генеральный директор компании, угрожает брату закрыть его филиал, он устраивает эпическую рождественскую вечеринку, чтобы заполучить большого клиента и спасти фирму. Однако праздник выходит из-под контроля..
Сегодня
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:50
|Киносити
|00:00
|Киносити
Завтра
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:50
|Киносити
24 декабря, суббота
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:05
|Киносити
25 декабря, воскресенье
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:05
|Киносити
26 декабря, понедельник
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:05
|Киносити
27 декабря, вторник
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:05
|Киносити
28 декабря, среда
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:05
|Киносити
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Киносити
|
23:50
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Киносити
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
24 декабря, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Киносити
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
25 декабря, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Киносити
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
26 декабря, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Киносити
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
27 декабря, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Киносити
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
28 декабря, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Киносити
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20