Страна: Швеция, Дания, 2018

Премьера: в РФ 25.10.2018

Режиссер: Али Аббаси

Актеры: Ева Меландер, Ээро Милонофф, Виктор Акерблом-Нильссон, Матти Боустед, Йорген Торссон

Жанр: фэнтези, мелодрама

Продолжительноcть: 110 мин

Молодая женщина обладает удивительным даром определять людей, которые что-то скрывают. Неожиданно она встречает незнакомца, чьи разум и чувства для нее закрыты. Но именно ему будет суждено изменить ее судьбу навсегда, и заставить понять, что она находится на границе миров...