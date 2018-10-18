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На границе миров

На границе миров

Страна:
Швеция, Дания, 2018
 
Премьера:
в РФ 25.10.2018
 
Режиссер:
Али Аббаси
  
Актеры:
Ева Меландер, Ээро Милонофф, Виктор Акерблом-Нильссон, Матти Боустед, Йорген Торссон
  
Жанр:
фэнтези, мелодрама
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Молодая женщина обладает удивительным даром определять людей, которые что-то скрывают. Неожиданно она встречает незнакомца, чьи разум и чувства для нее закрыты. Но именно ему будет суждено изменить ее судьбу навсегда, и заставить понять, что она находится на границе миров...

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