Маугли дикой планеты

Страна: Франция, 2019

Премьера: в РФ 10.05.2019

Режиссер: Эрик Тости

Актеры: Эдуард Баэр, Барбара Тиссье, Тимоте Фон Дорп, Гийом Лебон, Мари-Южени Марешаль

Жанр: мультфильм, приключения, семейный, детский

Продолжительноcть: 89 мин

После крушения космического корабля Вилли попадает на дикую неизученную планету. С помощью робота-спасателя Бака он должен продержаться на новой земле и дождаться спасения. Вилли, Бак и Флэш — инопланентное создание, с которым они подружились — исследуют флору и фауну планеты, а также сталкиваются с опасностями.