афиша
афиша
Регистрация
Маугли дикой планеты

Маугли дикой планеты

Страна:
Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 10.05.2019
 
Режиссер:
Эрик Тости
  
Актеры:
Эдуард Баэр, Барбара Тиссье, Тимоте Фон Дорп, Гийом Лебон, Мари-Южени Марешаль
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

После крушения космического корабля Вилли попадает на дикую неизученную планету. С помощью робота-спасателя Бака он должен продержаться на новой земле и дождаться спасения. Вилли, Бак и Флэш — инопланентное создание, с которым они подружились — исследуют флору и фауну планеты, а также сталкиваются с опасностями.

Купить билет
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.