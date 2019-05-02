Маугли дикой планеты
Страна:
Франция, 2019
Премьера:
в РФ 10.05.2019
Режиссер:
Эрик Тости
Актеры:
Эдуард Баэр, Барбара Тиссье, Тимоте Фон Дорп, Гийом Лебон, Мари-Южени Марешаль
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
Продолжительноcть:
89 мин
После крушения космического корабля Вилли попадает на дикую неизученную планету. С помощью робота-спасателя Бака он должен продержаться на новой земле и дождаться спасения. Вилли, Бак и Флэш — инопланентное создание, с которым они подружились — исследуют флору и фауну планеты, а также сталкиваются с опасностями.
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