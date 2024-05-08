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Марс Экспресс

Марс Экспресс

Премьера:
08.05.2024
 
Режиссер:
Жереми Перен
  
Жанр:
Анимационный, Приключение
  
Продолжительноcть:
88 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
6.90
 
 

2200 год, планета Марс. В центре сюжета два частных сыщика — Алин Руби и ее напарник андроид Карлос Ривьера. По заданию состоятельного клиента детективы выслеживают студентку-хакера, создавшую код для снятия всех этических ограничений с роботов. Им придется столкнуться с мозговыми фермами, коррупцией и тайнами, угрожающими изменить облик Вселенной.

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