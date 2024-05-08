Марс Экспресс

Премьера: 08.05.2024

Режиссер: Жереми Перен

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 88 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 6.90

2200 год, планета Марс. В центре сюжета два частных сыщика — Алин Руби и ее напарник андроид Карлос Ривьера. По заданию состоятельного клиента детективы выслеживают студентку-хакера, создавшую код для снятия всех этических ограничений с роботов. Им придется столкнуться с мозговыми фермами, коррупцией и тайнами, угрожающими изменить облик Вселенной.