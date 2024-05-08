Марс Экспресс
Премьера:
08.05.2024
Режиссер:
Жереми Перен
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
88 минут
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.90
2200 год, планета Марс. В центре сюжета два частных сыщика — Алин Руби и ее напарник андроид Карлос Ривьера. По заданию состоятельного клиента детективы выслеживают студентку-хакера, создавшую код для снятия всех этических ограничений с роботов. Им придется столкнуться с мозговыми фермами, коррупцией и тайнами, угрожающими изменить облик Вселенной.
8 - 14 августа
15 - 21 августа
8 - 15 августа