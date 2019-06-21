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Кунг-фу воин

Кунг-фу воин

Страна:
Китай, 2017
 
Премьера:
в РФ 27.06.2019
 
Режиссер:
Цзоу И
  
Актеры:
Чэнь Пэйсы, Цзи Гуаньлинь, Ли Личунь
  
Жанр:
мультфильм, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
79 мин
  

У Дошика есть заветная мечта — стать великим мастером кунг-фу и познать искусство бессмертия, как и его учитель Линь Шао. Он учится полету на облаках, телекинезу и управлению стихиями. Когда в жизни тихой провинции наступят темные времена в руках Дошика окажется судьба всего клана. Главный герой столкнется со своими страхами, которые должен преодолеть, чтобы сразиться с безжалостными Черными Воинами. Но истинного кунг-фу воина ничто не может остановить.

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