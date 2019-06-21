Кунг-фу воин
Страна:
Китай, 2017
Премьера:
в РФ 27.06.2019
Режиссер:
Цзоу И
Актеры:
Чэнь Пэйсы, Цзи Гуаньлинь, Ли Личунь
Жанр:
мультфильм, семейный, детский
Продолжительноcть:
79 мин
У Дошика есть заветная мечта — стать великим мастером кунг-фу и познать искусство бессмертия, как и его учитель Линь Шао. Он учится полету на облаках, телекинезу и управлению стихиями. Когда в жизни тихой провинции наступят темные времена в руках Дошика окажется судьба всего клана. Главный герой столкнется со своими страхами, которые должен преодолеть, чтобы сразиться с безжалостными Черными Воинами. Но истинного кунг-фу воина ничто не может остановить.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|14:15
|ДКЖ Кино
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|14:15
|ДКЖ Кино
29 июня, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|12:50
|ДКЖ Кино
|14:15
|ДКЖ Кино
30 июня, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|12:50
|ДКЖ Кино
|14:15
|ДКЖ Кино
1 июля, понедельник
|10:00
|Алмаз Синема
|14:15
|ДКЖ Кино
2 июля, вторник
|14:15
|ДКЖ Кино
3 июля, среда
|14:15
|ДКЖ Кино
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
|ДКЖ Кино
|
14:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
|ДКЖ Кино
|
14:15
29 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
|ДКЖ Кино
|
12:50
14:15
30 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
|ДКЖ Кино
|
12:50
14:15
1 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
|ДКЖ Кино
|
14:15
2 июля, вторник
|ДКЖ Кино
|
14:15
3 июля, среда
|ДКЖ Кино
|
14:15