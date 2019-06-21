Кунг-фу воин

Страна: Китай, 2017

Премьера: в РФ 27.06.2019

Режиссер: Цзоу И

Актеры: Чэнь Пэйсы, Цзи Гуаньлинь, Ли Личунь

Жанр: мультфильм, семейный, детский

Продолжительноcть: 79 мин

У Дошика есть заветная мечта — стать великим мастером кунг-фу и познать искусство бессмертия, как и его учитель Линь Шао. Он учится полету на облаках, телекинезу и управлению стихиями. Когда в жизни тихой провинции наступят темные времена в руках Дошика окажется судьба всего клана. Главный герой столкнется со своими страхами, которые должен преодолеть, чтобы сразиться с безжалостными Черными Воинами. Но истинного кунг-фу воина ничто не может остановить.