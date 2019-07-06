Красавчик со стажем
Страна:
Франция, 2019
Премьера:
в РФ 11.07.2019
Режиссер:
Оливье Барру
Актеры:
Кад Мерад, Энн Шаррье, Леопольд Моати, Паскаль Элбе, Тьерри Лермитт, Анни Дюпере, Лионель Абелански, Ги Леклюиз, Ариель Семенофф
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
94 мин
Встречайте мужчину мечты! Он знает секреты обольщения и вовсю этим пользуется, чтобы жить в свое удовольствие. Возможно, опытный мачо уже немного растерял обаяние, но отказываться от роскошной жизни не входит в его планы. Применяя весь свой арсенал, он вновь готов вернуться в игру.
Сегодня
|13:35
|Киносити
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Киносити
Завтра
|13:35
|Киносити
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Киносити
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июля, суббота
|13:35
|Киносити
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Киносити
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июля, воскресенье
|13:35
|Киносити
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Киносити
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июля, понедельник
|13:35
|Киносити
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Киносити
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июля, вторник
|13:35
|Киносити
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Киносити
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июля, среда
|13:35
|Киносити
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Киносити
|19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Киносити
|
13:35
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
17:20
Завтра
|Киносити
|
13:35
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
19:15
13 июля, суббота
|Киносити
|
13:35
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
19:15
14 июля, воскресенье
|Киносити
|
13:35
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
19:15
15 июля, понедельник
|Киносити
|
13:35
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
19:15
16 июля, вторник
|Киносити
|
13:35
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
19:15
17 июля, среда
|Киносити
|
13:35
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
19:15