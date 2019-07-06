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Красавчик со стажем

Красавчик со стажем

Страна:
Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 11.07.2019
 
Режиссер:
Оливье Барру
  
Актеры:
Кад Мерад, Энн Шаррье, Леопольд Моати, Паскаль Элбе, Тьерри Лермитт, Анни Дюпере, Лионель Абелански, Ги Леклюиз, Ариель Семенофф
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
94 мин
  

 

Встречайте мужчину мечты! Он знает секреты обольщения и вовсю этим пользуется, чтобы жить в свое удовольствие. Возможно, опытный мачо уже немного растерял обаяние, но отказываться от роскошной жизни не входит в его планы. Применяя весь свой арсенал, он вновь готов вернуться в игру.

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