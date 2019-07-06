Красавчик со стажем

Страна: Франция, 2019

Премьера: в РФ 11.07.2019

Режиссер: Оливье Барру

Актеры: Кад Мерад, Энн Шаррье, Леопольд Моати, Паскаль Элбе, Тьерри Лермитт, Анни Дюпере, Лионель Абелански, Ги Леклюиз, Ариель Семенофф

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 94 мин

Встречайте мужчину мечты! Он знает секреты обольщения и вовсю этим пользуется, чтобы жить в свое удовольствие. Возможно, опытный мачо уже немного растерял обаяние, но отказываться от роскошной жизни не входит в его планы. Применяя весь свой арсенал, он вновь готов вернуться в игру.