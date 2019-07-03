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Коррупционер

Коррупционер

Страна:
Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 11.07.2019
 
Режиссер:
Рон Скальпелло
  
Актеры:
Сэм Клафлин, Чарли Мерфи, Тимоти Сполл, Шон Дули, Хью Бонневилль, Адам Лонг, Дэвид Хейман, Лоррейн Эшборн, Наоми Аки, Ноэль Кларк
  
Жанр:
криминал, триллер
  
Продолжительноcть:
103 мин
  

 

История расскажет нам о событиях происходящих в преддверии Олимпийских игр 2012 года. Мы переносимся в Лондон и знакомимся с Лиамом. Он бывший заключенным и теперь выйдя на свободу мужчина пытается вернуть доверие и любовь семьи. В своё время Лиам попал в переплет из-за Клиффорда Каллена, главу преступного синдиката, связанного с крупными политиками и чиновниками. Пытаясь искупить свою вину, парень оказывается в центре очередного криминального заговора. И выпутаться из него будет делом не самым простым. Но мужчина приложит к этому максимум усилий.

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