Коррупционер

Страна: Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 11.07.2019

Режиссер: Рон Скальпелло

Актеры: Сэм Клафлин, Чарли Мерфи, Тимоти Сполл, Шон Дули, Хью Бонневилль, Адам Лонг, Дэвид Хейман, Лоррейн Эшборн, Наоми Аки, Ноэль Кларк

Жанр: криминал, триллер

Продолжительноcть: 103 мин

История расскажет нам о событиях происходящих в преддверии Олимпийских игр 2012 года. Мы переносимся в Лондон и знакомимся с Лиамом. Он бывший заключенным и теперь выйдя на свободу мужчина пытается вернуть доверие и любовь семьи. В своё время Лиам попал в переплет из-за Клиффорда Каллена, главу преступного синдиката, связанного с крупными политиками и чиновниками. Пытаясь искупить свою вину, парень оказывается в центре очередного криминального заговора. И выпутаться из него будет делом не самым простым. Но мужчина приложит к этому максимум усилий.