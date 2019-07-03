Коррупционер
Страна:
Великобритания, 2019
Премьера:
в РФ 11.07.2019
Режиссер:
Рон Скальпелло
Актеры:
Сэм Клафлин, Чарли Мерфи, Тимоти Сполл, Шон Дули, Хью Бонневилль, Адам Лонг, Дэвид Хейман, Лоррейн Эшборн, Наоми Аки, Ноэль Кларк
Жанр:
криминал, триллер
Продолжительноcть:
103 мин
История расскажет нам о событиях происходящих в преддверии Олимпийских игр 2012 года. Мы переносимся в Лондон и знакомимся с Лиамом. Он бывший заключенным и теперь выйдя на свободу мужчина пытается вернуть доверие и любовь семьи. В своё время Лиам попал в переплет из-за Клиффорда Каллена, главу преступного синдиката, связанного с крупными политиками и чиновниками. Пытаясь искупить свою вину, парень оказывается в центре очередного криминального заговора. И выпутаться из него будет делом не самым простым. Но мужчина приложит к этому максимум усилий.
Сегодня
|21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июля, суббота
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июля, воскресенье
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июля, понедельник
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июля, вторник
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июля, среда
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
13 июля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
14 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
15 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
16 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
17 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15