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Клуб анонимных киллеров

Клуб анонимных киллеров

Страна:
Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 04.07.2019
 
Режиссер:
Мартин Оуэн
  
Актеры:
Гари Олдман, Джессика Альба, Сьюки Уотерхаус, Томми Флэнаган, МайАнна Бёринг, Майкл Сока, Тим МакИннерни, Рион Николь Браун, Сэди Фрост
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

 

Где-то в секретном месте городские убийцы собираются на встречи анонимных киллеров — там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки — все начали подозревать друг друга. В конце концов герои понимают, что они связаны с более крупной и ужасающей организацией, чем могли себе представить.

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