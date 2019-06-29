Клуб анонимных киллеров

Страна: Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 04.07.2019

Режиссер: Мартин Оуэн

Актеры: Гари Олдман, Джессика Альба, Сьюки Уотерхаус, Томми Флэнаган, МайАнна Бёринг, Майкл Сока, Тим МакИннерни, Рион Николь Браун, Сэди Фрост

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 95 мин

Где-то в секретном месте городские убийцы собираются на встречи анонимных киллеров — там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки — все начали подозревать друг друга. В конце концов герои понимают, что они связаны с более крупной и ужасающей организацией, чем могли себе представить.