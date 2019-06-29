Клуб анонимных киллеров
Страна:
Великобритания, 2019
Премьера:
в РФ 04.07.2019
Режиссер:
Мартин Оуэн
Актеры:
Гари Олдман, Джессика Альба, Сьюки Уотерхаус, Томми Флэнаган, МайАнна Бёринг, Майкл Сока, Тим МакИннерни, Рион Николь Браун, Сэди Фрост
Жанр:
боевик, триллер
Продолжительноcть:
95 мин
Где-то в секретном месте городские убийцы собираются на встречи анонимных киллеров — там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки — все начали подозревать друг друга. В конце концов герои понимают, что они связаны с более крупной и ужасающей организацией, чем могли себе представить.
Сегодня
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 июля, воскресенье
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 июля, понедельник
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 июля, вторник
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 июля, среда
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
7 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
8 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
9 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
10 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20