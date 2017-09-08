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Клаустрофобия

Клаустрофобия

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 14.09.2017
 
Режиссер:
Уилл Верник
  
Актеры:
Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр, Дэн Дж. Джонсон, Джон Иерарди, Келли Делсон, Ирис Чунг, Даррел Черни, Кэти Дайан Томлин, Кали Фредрикс
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
81 мин
  

На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.

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Сегодня
15:30 Победа (Новомосковск)
15:55 Союз (Алексин)
16:00 Алмаз Синема
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Союз (Алексин)
22:00 ДКЖкино
22:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:20 Алмаз Синема
22:30 Победа (Новомосковск)
Завтра
15:30 Победа (Новомосковск)
15:55 Союз (Алексин)
16:00 Алмаз Синема
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Союз (Алексин)
22:00 ДКЖкино
22:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:20 Алмаз Синема
22:30 Победа (Новомосковск)
16 сентября, суббота
15:30 Победа (Новомосковск)
15:55 Союз (Алексин)
16:00 Алмаз Синема
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Союз (Алексин)
22:00 ДКЖкино
22:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:20 Алмаз Синема
22:30 Победа (Новомосковск)
17 сентября, воскресенье
15:30 Победа (Новомосковск)
15:55 Союз (Алексин)
16:00 Алмаз Синема
21:40 Союз (Алексин)
22:00 ДКЖкино
22:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:20 Алмаз Синема
22:30 Победа (Новомосковск)
18 сентября, понедельник
15:30 Победа (Новомосковск)
15:55 Союз (Алексин)
16:00 Алмаз Синема
21:40 Союз (Алексин)
22:00 ДКЖкино
22:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:20 Алмаз Синема
22:30 Победа (Новомосковск)
19 сентября, вторник
15:30 Победа (Новомосковск)
15:55 Союз (Алексин)
16:00 Алмаз Синема
21:40 Союз (Алексин)
22:00 ДКЖкино
22:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:20 Алмаз Синема
22:30 Победа (Новомосковск)
20 сентября, среда
15:30 Победа (Новомосковск)
15:55 Союз (Алексин)
16:00 Алмаз Синема
21:40 Союз (Алексин)
21:45 ДКЖкино
22:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:20 Алмаз Синема
22:30 Победа (Новомосковск)
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