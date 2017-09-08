Клаустрофобия
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 14.09.2017
Режиссер:
Уилл Верник
Актеры:
Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр, Дэн Дж. Джонсон, Джон Иерарди, Келли Делсон, Ирис Чунг, Даррел Черни, Кэти Дайан Томлин, Кали Фредрикс
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
81 мин
На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.
Сегодня
|15:30
|Победа (Новомосковск)
|15:55
|Союз (Алексин)
|16:00
|Алмаз Синема
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Союз (Алексин)
|22:00
|ДКЖкино
|22:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:20
|Алмаз Синема
|22:30
|Победа (Новомосковск)
Завтра
|15:30
|Победа (Новомосковск)
|15:55
|Союз (Алексин)
|16:00
|Алмаз Синема
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Союз (Алексин)
|22:00
|ДКЖкино
|22:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:20
|Алмаз Синема
|22:30
|Победа (Новомосковск)
16 сентября, суббота
|15:30
|Победа (Новомосковск)
|15:55
|Союз (Алексин)
|16:00
|Алмаз Синема
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Союз (Алексин)
|22:00
|ДКЖкино
|22:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:20
|Алмаз Синема
|22:30
|Победа (Новомосковск)
17 сентября, воскресенье
|15:30
|Победа (Новомосковск)
|15:55
|Союз (Алексин)
|16:00
|Алмаз Синема
|21:40
|Союз (Алексин)
|22:00
|ДКЖкино
|22:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:20
|Алмаз Синема
|22:30
|Победа (Новомосковск)
18 сентября, понедельник
|15:30
|Победа (Новомосковск)
|15:55
|Союз (Алексин)
|16:00
|Алмаз Синема
|21:40
|Союз (Алексин)
|22:00
|ДКЖкино
|22:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:20
|Алмаз Синема
|22:30
|Победа (Новомосковск)
19 сентября, вторник
|15:30
|Победа (Новомосковск)
|15:55
|Союз (Алексин)
|16:00
|Алмаз Синема
|21:40
|Союз (Алексин)
|22:00
|ДКЖкино
|22:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:20
|Алмаз Синема
|22:30
|Победа (Новомосковск)
20 сентября, среда
|15:30
|Победа (Новомосковск)
|15:55
|Союз (Алексин)
|16:00
|Алмаз Синема
|21:40
|Союз (Алексин)
|21:45
|ДКЖкино
|22:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:20
|Алмаз Синема
|22:30
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Алмаз Синема
|
16:00
22:20
|ДКЖкино
|
22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 22:10
|Победа (Новомосковск)
|
15:30
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Союз (Алексин)
|
15:55
21:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
16:00
22:20
|ДКЖкино
|
22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 22:10
|Победа (Новомосковск)
|
15:30
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Союз (Алексин)
|
15:55
21:40
16 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
16:00
22:20
|ДКЖкино
|
22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 22:10
|Победа (Новомосковск)
|
15:30
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Союз (Алексин)
|
15:55
21:40
17 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
16:00
22:20
|ДКЖкино
|
22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 22:10
|Победа (Новомосковск)
|
15:30
22:30
|Союз (Алексин)
|
15:55
21:40
18 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
16:00
22:20
|ДКЖкино
|
22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 22:10
|Победа (Новомосковск)
|
15:30
22:30
|Союз (Алексин)
|
15:55
21:40
19 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
16:00
22:20
|ДКЖкино
|
22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 22:10
|Победа (Новомосковск)
|
15:30
22:30
|Союз (Алексин)
|
15:55
21:40
20 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
16:00
22:20
|ДКЖкино
|
21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 22:10
|Победа (Новомосковск)
|
15:30
22:30
|Союз (Алексин)
|
15:55
21:40