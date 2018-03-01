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Излом времени

Излом времени

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 08.03.2018
 
Режиссер:
Ава ДюВерней
  
Актеры:
Риз Уизерспун, Крис Пайн, Гугу Эмбата-Ро, Леви Миллер, Беллами Янг, Майкл Пенья, Опра Уинфри, Минди Кейлинг, Зак Галифианакис, Роуэн Бланчард
  
Жанр:
фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
109 мин
  
Бюджет:
$100 000 000,00
  

Ученица средней школы Мэг вместе с младшим братом Чарльзом и школьным приятелем Кэлвином решает отправиться на поиски своего отца, ученого-физика Алекса Мёрри, пропавшего при загадочных обстоятельствах. В захватывающем путешествии их будут сопровождать удивительные создания — Миссис Тоесть, Миссис Чтотут и Миссис Кто, прибывшие на Землю, чтобы помочь детям отыскать их отца. Путешествуя сквозь изломы во времени и пространстве, герои попадают в миры, которые их воображение не могло даже представить. Обратный путь на Землю Мэг сможет найти, как только изучит саму себя, примет свои недостатки и научится использовать силу, необходимую для победы над тьмой, сгущающейся вокруг.

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23:45 3D Киносити
13 марта, вторник
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09:00 Октябрь
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17:10 3D Киносити
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