Излом времени
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 08.03.2018
Режиссер:
Ава ДюВерней
Актеры:
Риз Уизерспун, Крис Пайн, Гугу Эмбата-Ро, Леви Миллер, Беллами Янг, Майкл Пенья, Опра Уинфри, Минди Кейлинг, Зак Галифианакис, Роуэн Бланчард
Жанр:
фэнтези, семейный
Продолжительноcть:
109 мин
Бюджет:
$100 000 000,00
Ученица средней школы Мэг вместе с младшим братом Чарльзом и школьным приятелем Кэлвином решает отправиться на поиски своего отца, ученого-физика Алекса Мёрри, пропавшего при загадочных обстоятельствах. В захватывающем путешествии их будут сопровождать удивительные создания — Миссис Тоесть, Миссис Чтотут и Миссис Кто, прибывшие на Землю, чтобы помочь детям отыскать их отца. Путешествуя сквозь изломы во времени и пространстве, герои попадают в миры, которые их воображение не могло даже представить. Обратный путь на Землю Мэг сможет найти, как только изучит саму себя, примет свои недостатки и научится использовать силу, необходимую для победы над тьмой, сгущающейся вокруг.
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10 марта, суббота
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|02:00
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11 марта, воскресенье
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|09:50 3D
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|10:00 3D
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|10:10
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|10:15 3D
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|19:20
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|Киносити
|22:50
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|23:40
|Октябрь
|23:45 3D
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|02:00
|Киносити
12 марта, понедельник
|08:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Алмаз Синема
|10:10
|Союз (Алексин)
|10:15 3D
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|10:30
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|12:05
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|12:40 3D
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|16:40 3D
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|19:20
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|21:30 3D
|Октябрь
|21:35 3D
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|22:55
|Алмаз Синема
|23:40
|Октябрь
|23:45 3D
|Киносити
13 марта, вторник
|08:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Алмаз Синема
|10:10
|Союз (Алексин)
|10:15 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:30
|Киносити
|12:05
|Алмаз Синема
|12:40 3D
|Киносити
|13:30
|Союз (Алексин)
|14:10 3D
|Алмаз Синема
|14:55
|Киносити
|16:40 3D
|Октябрь
|17:10 3D
|Киносити
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|19:20
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|19:25 3D
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|23:40
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14 марта, среда
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|10:10
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|Киносити
|13:30
|Союз (Алексин)
|14:10 3D
|Алмаз Синема
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|16:40 3D
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|17:10 3D
|Киносити
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|18:15 3D
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|19:20
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|19:25 3D
|Союз (Алексин)
|21:30 3D
|Октябрь
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|23:40
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|23:45 3D
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3D 10:00
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Завтра
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3D 12:05
3D 14:25
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3D 17:10
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10 марта, суббота
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|
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|
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3D 12:05
3D 14:25
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10:30
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3D 17:10
19:20
3D 21:35
3D 23:45
02:00
|Октябрь
|
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11 марта, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:20
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3D 23:45
02:00
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13:30
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12 марта, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
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3D 12:40
14:55
3D 17:10
19:20
3D 21:35
3D 23:45
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3D 21:30
23:40
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|
10:10
13:30
3D 17:25
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13 марта, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:20
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|
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12:05
3D 14:10
3D 18:20
22:55
|Киносити
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10:30
3D 12:40
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|
09:00
3D 16:40
3D 21:30
23:40
|Союз (Алексин)
|
10:10
13:30
3D 17:25
3D 19:25
14 марта, среда
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:20
3D 10:15
3D 18:15
|Алмаз Синема
|
3D 10:00
12:05
3D 14:10
3D 18:20
22:55
|Киносити
|
10:30
3D 12:40
14:55
3D 17:10
19:20
3D 21:35
3D 23:45
|Октябрь
|
09:00
3D 16:40
3D 21:30
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|Союз (Алексин)
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10:10
13:30
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