Излом времени

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 08.03.2018

Режиссер: Ава ДюВерней

Актеры: Риз Уизерспун, Крис Пайн, Гугу Эмбата-Ро, Леви Миллер, Беллами Янг, Майкл Пенья, Опра Уинфри, Минди Кейлинг, Зак Галифианакис, Роуэн Бланчард

Жанр: фэнтези, семейный

Продолжительноcть: 109 мин

Бюджет: $100 000 000,00

Ученица средней школы Мэг вместе с младшим братом Чарльзом и школьным приятелем Кэлвином решает отправиться на поиски своего отца, ученого-физика Алекса Мёрри, пропавшего при загадочных обстоятельствах. В захватывающем путешествии их будут сопровождать удивительные создания — Миссис Тоесть, Миссис Чтотут и Миссис Кто, прибывшие на Землю, чтобы помочь детям отыскать их отца. Путешествуя сквозь изломы во времени и пространстве, герои попадают в миры, которые их воображение не могло даже представить. Обратный путь на Землю Мэг сможет найти, как только изучит саму себя, примет свои недостатки и научится использовать силу, необходимую для победы над тьмой, сгущающейся вокруг.