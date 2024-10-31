Федя. Народный футболист

Премьера: 31.10.2024

Режиссер: Николай Акелькин

Актеры: Стас Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко, Сергей Мигицко, Александр Носик, Борис Каморзин, Владимир Гуськов, Артем Черкаев, Дмитрий Белоцерковский, Александр Новиков, Дмитрий Калихов, Алексей Лонгин, Эльшан Алескеров, Елена Дубровская, Владимир Тимофеев, Дмитрий Гурбанович, Кирилл Гончаров, Павел Галынский

Жанр: Биография, Драматический, Спортивный

Продолжительноcть: 126 минут

Возрастные ограничения: 12+

Рейтинг: 6.70

Народный любимец, лучший футболист страны Федор Черенков переживает не лучший период в своей жизни. Единственное, что удерживает его от отчаяния, — мечта сыграть на чемпионате мира. Но главный тренер сборной в последний момент отцепляет его из команды. Федор всерьез задумывается о завершении карьеры, но ради своей семьи и болельщиков он возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим.