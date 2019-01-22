Страна: Ирландия, Великобритания, США, 2018

Премьера: в РФ 31.01.2019

Режиссер: Йоргос Лантимос

Актеры: Оливия Колман, Эмма Стоун, Рэйчел Вайс, Николас Холт, Марк Гейтисс, Джо Элвин

Жанр: биографический, исторический

Продолжительноcть: 120 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,33

Леди Сара Черчилль, герцогиня Мальборо, имеет при английском дворе неограниченную власть, фактически управляя страной с молчаливого согласия болезненной и вялой королевы Анны. Но ее положение становится угрожающе шатким, когда в свите королевы появляется новая статс-дама Абигайль Мэшем, которая, пользуясь растущей симпатией Ее Величества, умело противостоит интригам герцогини и ловко обходит все расставленные ловушки.