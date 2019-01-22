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Фаворитка

Фаворитка

Страна:
Ирландия, Великобритания, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 31.01.2019
 
Режиссер:
Йоргос Лантимос
  
Актеры:
Оливия Колман, Эмма Стоун, Рэйчел Вайс, Николас Холт, Марк Гейтисс, Джо Элвин
  
Жанр:
биографический, исторический
  
Продолжительноcть:
120 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,33
          
 

Леди Сара Черчилль, герцогиня Мальборо, имеет при английском дворе неограниченную власть, фактически управляя страной с молчаливого согласия болезненной и вялой королевы Анны. Но ее положение становится угрожающе шатким, когда в свите королевы появляется новая статс-дама Абигайль Мэшем, которая, пользуясь растущей симпатией Ее Величества, умело противостоит интригам герцогини и ловко обходит все расставленные ловушки.

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Сегодня
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13:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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23:40 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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