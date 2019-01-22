Фаворитка
Страна:
Ирландия, Великобритания, США, 2018
Премьера:
в РФ 31.01.2019
Режиссер:
Йоргос Лантимос
Актеры:
Оливия Колман, Эмма Стоун, Рэйчел Вайс, Николас Холт, Марк Гейтисс, Джо Элвин
Жанр:
биографический, исторический
Продолжительноcть:
120 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,33
Леди Сара Черчилль, герцогиня Мальборо, имеет при английском дворе неограниченную власть, фактически управляя страной с молчаливого согласия болезненной и вялой королевы Анны. Но ее положение становится угрожающе шатким, когда в свите королевы появляется новая статс-дама Абигайль Мэшем, которая, пользуясь растущей симпатией Ее Величества, умело противостоит интригам герцогини и ловко обходит все расставленные ловушки.
Сегодня
|12:30
|Киносити
|13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:30
|Киносити
|13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 февраля, суббота
|12:30
|Киносити
|13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 февраля, воскресенье
|12:30
|Киносити
|13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
4 февраля, понедельник
|12:30
|Киносити
|13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
5 февраля, вторник
|12:30
|Киносити
|13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
6 февраля, среда
|12:30
|Киносити
|13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
12:30
19:05
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
20:20
00:40
Завтра
|Киносити
|
12:30
19:05
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
20:20
00:40
2 февраля, суббота
|Киносити
|
12:30
19:05
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
20:20
00:40
3 февраля, воскресенье
|Киносити
|
12:30
19:05
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
20:20
4 февраля, понедельник
|Киносити
|
12:30
19:05
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
20:20
5 февраля, вторник
|Киносити
|
12:30
19:05
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
20:20
6 февраля, среда
|Киносити
|
12:30
19:05
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
20:20