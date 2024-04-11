Дыши!
Премьера:
11.04.2024
Режиссер:
Стефон Бристоль
Актеры:
Сэм Уортингтон, Милла Йовович, Коммон, Кувенжане Уоллис, Рауль Кастильо, Дженнифер Хадсон, Джеймс Сайто, Дэн Мартин, Калисва Брюстер, Мэдисон Лейтам
Жанр:
Боевик, Триллер
Продолжительноcть:
94 минуты
В мире, оставшемся без воздуха, для человека не нашлось места. Выжить удалось немногим — лишь тем, кто нашел спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Но столь ценная находка является всеобщим объектом охоты. Именно в этом безумном, жестоком и обреченном мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдет на все, чтобы подарить своей дочке хотя бы еще несколько бесценных глотков воздуха.
Сегодня
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, суббота
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 апреля, воскресенье
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, понедельник
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, вторник
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 апреля, среда
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
22:10
14 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
22:10
15 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
22:10
16 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
22:10
17 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
19:15
22:10
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