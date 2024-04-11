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Дыши!

Дыши!

Премьера:
11.04.2024
 
Режиссер:
Стефон Бристоль
  
Актеры:
Сэм Уортингтон, Милла Йовович, Коммон, Кувенжане Уоллис, Рауль Кастильо, Дженнифер Хадсон, Джеймс Сайто, Дэн Мартин, Калисва Брюстер, Мэдисон Лейтам
  
Жанр:
Боевик, Триллер
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  

В мире, оставшемся без воздуха, для человека не нашлось места. Выжить удалось немногим — лишь тем, кто нашел спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Но столь ценная находка является всеобщим объектом охоты. Именно в этом безумном, жестоком и обреченном мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдет на все, чтобы подарить своей дочке хотя бы еще несколько бесценных глотков воздуха.

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