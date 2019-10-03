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Дождливый день в Нью-Йорке

Дождливый день в Нью-Йорке

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 10.10.2019
 
Режиссер:
Вуди Аллен
  
Актеры:
Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Джуд Лоу, Келли Рорбах, Ребекка Холл, Сьюки Уотерхаус, Селена Гомес, Лив Шрайбер, Диего Луна, Черри Джонс
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Он — из состоятельной семьи Нью-Йорка, она — из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы...

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