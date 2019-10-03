Дождливый день в Нью-Йорке
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 10.10.2019
Режиссер:
Вуди Аллен
Актеры:
Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Джуд Лоу, Келли Рорбах, Ребекка Холл, Сьюки Уотерхаус, Селена Гомес, Лив Шрайбер, Диего Луна, Черри Джонс
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
92 мин
Он — из состоятельной семьи Нью-Йорка, она — из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы...
Сегодня
|13:35
|Киносити
|18:45
|Киносити
|21:35
|Синема Стар
Завтра
|13:35
|Киносити
|18:45
|Киносити
|21:35
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
12 октября, суббота
|13:35
|Киносити
|18:45
|Киносити
|21:35
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
|02:25
|Киносити
13 октября, воскресенье
|13:35
|Киносити
|18:45
|Киносити
|21:35
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
|02:25
|Киносити
14 октября, понедельник
|13:35
|Киносити
|18:45
|Киносити
|21:35
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
15 октября, вторник
|13:35
|Киносити
|18:45
|Киносити
|21:35
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
16 октября, среда
|13:35
|Киносити
|18:45
|Киносити
|21:35
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
17 октября, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
13:35
18:45
|Синема Стар
|
21:35
Завтра
|Киносити
|
13:35
18:45
00:10
|Синема Стар
|
21:35
12 октября, суббота
|Киносити
|
13:35
18:45
00:10
02:25
|Синема Стар
|
21:35
13 октября, воскресенье
|Киносити
|
13:35
18:45
00:10
02:25
|Синема Стар
|
21:35
14 октября, понедельник
|Киносити
|
13:35
18:45
00:10
|Синема Стар
|
21:35
15 октября, вторник
|Киносити
|
13:35
18:45
00:10
|Синема Стар
|
21:35
16 октября, среда
|Киносити
|
13:35
18:45
00:10
|Синема Стар
|
21:35
17 октября, четверг
|Киносити
|
00:10
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 октября, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 октября
₽ Билеты: 300 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽