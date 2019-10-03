Дождливый день в Нью-Йорке

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 10.10.2019

Режиссер: Вуди Аллен

Актеры: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Джуд Лоу, Келли Рорбах, Ребекка Холл, Сьюки Уотерхаус, Селена Гомес, Лив Шрайбер, Диего Луна, Черри Джонс

Жанр: комедия, мелодрама

Продолжительноcть: 92 мин

Он — из состоятельной семьи Нью-Йорка, она — из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы...