Бугимен. Царство мертвых
Премьера:
09.05.2024
Режиссер:
Ким Кван Бин
Актеры:
Ха Чжон У, Хо Юль, Ким Нам Гиль, Ким Си А, Син Хен Бин, Пак Чи А, Ким Су Чжин, Пак Сон Ун, Ли Сан Вон, Кан Син Чхоль
Жанр:
Детективы, Ужасы
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
18+
Архитектор Сан Вон с маленькой дочкой переезжают в новый дом. В один из дней совершенно неожиданно девочка исчезает. Развешанные по городу объявления о ее пропаже дают неожиданный эффект — к Сан Вону приходит лучший в стране парапсихолог и предлагает помочь. Он уверен что дочь архитектора, как и многие другие дети, не просто потерялась — ее забрала зловещая сущность, живущая в стенном шкафу! Теперь Сан Вон должен сам отправиться в потусторонний мир и сразиться со злом.
8 - 15 августа
8 - 14 августа
15 - 21 августа