  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Бугимен. Царство мертвых - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Бугимен. Царство мертвых

Бугимен. Царство мертвых

Премьера:
09.05.2024
 
Режиссер:
Ким Кван Бин
  
Актеры:
Ха Чжон У, Хо Юль, Ким Нам Гиль, Ким Си А, Син Хен Бин, Пак Чи А, Ким Су Чжин, Пак Сон Ун, Ли Сан Вон, Кан Син Чхоль
  
Жанр:
Детективы, Ужасы
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Архитектор Сан Вон с маленькой дочкой переезжают в новый дом. В один из дней совершенно неожиданно девочка исчезает. Развешанные по городу объявления о ее пропаже дают неожиданный эффект — к Сан Вону приходит лучший в стране парапсихолог и предлагает помочь. Он уверен что дочь архитектора, как и многие другие дети, не просто потерялась — ее забрала зловещая сущность, живущая в стенном шкафу! Теперь Сан Вон должен сам отправиться в потусторонний мир и сразиться со злом.

0
Касса
Бордерлендс
8 - 15 августа
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Мой дикий друг
8 - 14 августа
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Синяя Тюрьма: Блю Лок — эпизод Наги
15 - 21 августа
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.