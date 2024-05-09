Бугимен. Царство мертвых

Премьера: 09.05.2024

Режиссер: Ким Кван Бин

Актеры: Ха Чжон У, Хо Юль, Ким Нам Гиль, Ким Си А, Син Хен Бин, Пак Чи А, Ким Су Чжин, Пак Сон Ун, Ли Сан Вон, Кан Син Чхоль

Жанр: Детективы, Ужасы

Продолжительноcть: 98 минут

Возрастные ограничения: 18+

Архитектор Сан Вон с маленькой дочкой переезжают в новый дом. В один из дней совершенно неожиданно девочка исчезает. Развешанные по городу объявления о ее пропаже дают неожиданный эффект — к Сан Вону приходит лучший в стране парапсихолог и предлагает помочь. Он уверен что дочь архитектора, как и многие другие дети, не просто потерялась — ее забрала зловещая сущность, живущая в стенном шкафу! Теперь Сан Вон должен сам отправиться в потусторонний мир и сразиться со злом.