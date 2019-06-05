Боль и слава

Страна: Испания, 2019

Премьера: в РФ 12.06.2019

Режиссер: Педро Альмодовар

Актеры: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Асьер Эчеандиа, Леонардо Сбараглиа, Рауль Аревало, Нора Навас, Сесилия Рот, Хулиан Лопес, Ева Мартин

Жанр: драма

Продолжительноcть: 113 мин

Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве — боли и славе…