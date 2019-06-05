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Боль и слава

Боль и слава

Страна:
Испания, 2019
 
Премьера:
в РФ 12.06.2019
 
Режиссер:
Педро Альмодовар
  
Актеры:
Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Асьер Эчеандиа, Леонардо Сбараглиа, Рауль Аревало, Нора Навас, Сесилия Рот, Хулиан Лопес, Ева Мартин
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
113 мин
  

Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве — боли и славе…

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