Боль и слава
Страна:
Испания, 2019
Премьера:
в РФ 12.06.2019
Режиссер:
Педро Альмодовар
Актеры:
Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Асьер Эчеандиа, Леонардо Сбараглиа, Рауль Аревало, Нора Навас, Сесилия Рот, Хулиан Лопес, Ева Мартин
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
113 мин
Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве — боли и славе…
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