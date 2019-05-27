Международный фестиваль военного кино им. Юрия Озерова

С 27 по 31 мая на 24 площадках Тульской области пройдет международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 27 мая в 19.00 в Тульском областном центре молодежи (ТОЦМ).

Церемонию проведут народная артистка РСФСР Анна Шатилова и заслуженный артист России Александр Носик.

Перед открытием со зрителям встретится Виталий Калоев и творческая группа фильма. Встреча состоится 27 мая в 14.00 в кинотеатре «Киносити» (ТЦ «Гостиный двор»).

Зрители увидят 70 новых фильмов. Показы будут идти более чем на 20 киноплощадках: в кинотеатрах Тулы и области, в вузах, школах, детских домах, Суворовском училище и кадетской школе. Киноленты зрителям представят актеры, режиссеры, композиторы, писатели.

Полная афиша фестиваля доступна по ссылке.

Вход на все мероприятия свободный.