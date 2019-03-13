Большие и Малые Звёзды

Знаменитые российские музыканты выступят на одной сцене с юными музыкальными дарованиями на фестивале «Большие и Малые Звезды».

Юные звезды получат уникальную возможность проявить свое мастерство в компании признанных виртуозов академической музыки, приобретут опыт публичных выступлений и получат возможность в полной мере раскрыть свой талант. В проекте примут участие дети из Заокской и Ясногорской школ искусств, а также Тулы. Большие и малые звезды вместе сыграют на сцене Заокского районного культурно-досугового центра. Непосредственно перед концертом будет работать творческая лаборатория.

Финальный концерт весеннего сезона «Большие и Малые Звезды» пройдёт 21 марта 2019 года в 15:00.

Вход свободный.

В программе фестиваля концерт, общение со звездами и выставка юных художников.

О «Больших звездах» проекта:

Дмитрий Илларионов (гитара) — художественный руководитель проекта, один из самых знаменитых гитаристов мира, лауреат гран-при конкурса Гитарной ассоциации Америки (США), номинант на премию «Грэмми», доцент Российской академии имени Гнесиных.

Николай Сивчук (баян) — лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель «Кубка мира по баяну», один из ярких и востребованных исполнителей XXI века, талантливый педагог, аранжировщик и композитор, продолжающий лучшие традиции русской баянной школы.

Вероника Кожухарова (саксофон) — одна из самых блистательных саксофонисток мира, лауреат престижных международных конкурсов. Ее встречают овациями более чем в 15 странах Европы и Азии, а гастрольный график расписан на месяцы вперед. Работает с такими музыкантами и артистами как Юрий Башмет, Чулпан Хаматова, Ван Клиберн и другими.

Сергей Руднев (гитара) — «Русская душа», Золотая гитара России, уникальный и самобытный гитарист-композитор, чьи произведения играют во всем мире. Туляк Сергей Руднев единственный музыкант в России, который целенаправленно развивает русскую гитарную культуру, посвятив этому свою жизнь.

Большой друг фестиваля:

Борис Андрианов (виолончель) — один из самых талантливых виолончелистов, Заслуженный Артист России, Профессор Московской государственной консерватории, удостоен Государственной премии РФ в области культуры. Лауреат самых престижных конкурсов мира. Является руководителем проекта «Поколение звезд», арт-директором первого в России виолончельного фестиваля «VIVACELLO»