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Щелкунчик

Щелкунчик

21 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут детский спектакль «Щелкунчик». Самая новогодняя и рождественская сказка рассказывается доступным для малышей языком теневого театра, а занимательные игры ждут зрителей в сказочном Конфетенбурге.

Спектакль идет под чарующие звуки скрипки и фортепиано, исполняющих всем известное произведение великого Петра Ильича Чайковского.

Бэби-театр — это развитие искусством! Создатели бэби-театра «Три котёнка» — влюблённые в дело мастера-профессионалы: артисты театра кукол и музыканты-виртуозы.
 
Каждый бэби-спектакль уникален и создан специально для малышей. Он красивый и увлекательный. А музыкальное сопровождение специально подобрано для наилучшего восприятия детским слухом и звучит только в живую. Зрительный зал бэби-театра предполагает свободное размещение детей с родителями на мягких подушках.
 
Продолжительность мероприятий 60 минут. Спектакли проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На один показ приглашается не больше 20 человек.
 
Ведется фото и видеосъемка. Фотографии (доступ к цифровому архиву) предоставляются бесплатно. В помещении тепло. Приходите нарядными и помните, что уличную обувь придется снять.


Детям до 1 года билеты не нужны.

Где и когда?
Три котенка, музыкальный беби-театр
Тула, Проспект Ленина, д. 22
21 февраля 2021, воскресенье
10:30
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