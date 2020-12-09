2 января продолжатель известной династии Владимир Куклачёв представит в Туле новый спектакль «Щелкунчик и кошки», который станет самой главной новогодней премьерой для детей. Основные герои – это коты и кошки.

Не забыта Новогодняя Елка и Дед Мороз. Дети их обязательно увидят.

Это необычный спектакль. В нем смешаны несколько жанров: цирк, балет, театр, клоунада. Уникальные цирковые трюки талантливо вплетены в увлекательный сказочный сюжет всемирно известной сказки.

Волшебная музыка П. И. Чайковского, яркие костюмы и декорации, балетные номера создают праздничное новогоднее настроение. Маленькие и большие зрители на одном дыхании посмотрят этот спектакль.

Вы первыми увидите несколько уникальных трюков с кошками, которые номинированы в книгу рекордов Гиннеса. Артисты и животные вложили в этот спектакль все душу и талант.

Продолжительность: 1 час 30 мин с антрактом.

Дети до 3-х лет идут бесплатно, занимают на одно место со взрослым.