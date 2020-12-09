Щелкунчик и кошки
2 января продолжатель известной династии Владимир Куклачёв представит в Туле новый спектакль «Щелкунчик и кошки», который станет самой главной новогодней премьерой для детей. Основные герои – это коты и кошки.
Не забыта Новогодняя Елка и Дед Мороз. Дети их обязательно увидят.
Это необычный спектакль. В нем смешаны несколько жанров: цирк, балет, театр, клоунада. Уникальные цирковые трюки талантливо вплетены в увлекательный сказочный сюжет всемирно известной сказки.
Волшебная музыка П. И. Чайковского, яркие костюмы и декорации, балетные номера создают праздничное новогоднее настроение. Маленькие и большие зрители на одном дыхании посмотрят этот спектакль.
Вы первыми увидите несколько уникальных трюков с кошками, которые номинированы в книгу рекордов Гиннеса. Артисты и животные вложили в этот спектакль все душу и талант.
Продолжительность: 1 час 30 мин с антрактом.
Дети до 3-х лет идут бесплатно, занимают на одно место со взрослым.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
2 января 2021, суббота
11:00
8 января, пятница 14:00
₽ Билеты: 1000-2650 ₽
23 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 1200-2100 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
3 января, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2750-2850 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽