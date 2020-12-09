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Щелкунчик и кошки

Щелкунчик и кошки

2 января продолжатель известной династии Владимир Куклачёв представит в Туле новый спектакль «Щелкунчик и кошки», который  станет самой главной новогодней премьерой для детей. Основные герои – это коты и кошки.  
 
Не забыта Новогодняя Елка и Дед Мороз. Дети их обязательно увидят.
Это необычный спектакль. В нем смешаны несколько жанров: цирк, балет, театр, клоунада. Уникальные цирковые трюки  талантливо вплетены в увлекательный сказочный сюжет всемирно известной сказки.
 
Волшебная музыка П. И. Чайковского, яркие костюмы и декорации, балетные номера создают праздничное новогоднее настроение. Маленькие и большие зрители на одном дыхании посмотрят этот спектакль.
 
Вы первыми увидите несколько уникальных трюков с кошками, которые  номинированы в книгу рекордов Гиннеса. Артисты и животные вложили в этот спектакль все душу и талант.
 
Продолжительность: 1 час 30 мин с антрактом.
Дети до 3-х лет идут бесплатно, занимают на одно место со взрослым.
 
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
2 января 2021, суббота
11:00
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Касса
Новогодняя ёлка: Эра Машин «Секрет жизни»
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8 января, пятница 14:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-2650 ₽
Воскресная встреча с Ольгой Чекмазовой
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23 января, суббота 15:00
Тренинговый центр REMIX
 ₽  Билеты: 1200-2100 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Автобусная экскурсия «Новогодний Город Мастеров»
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3 января, воскресенье 09:00
Московский вокзал
 ₽  Билеты: 2750-2850 ₽
Mgzavrebi
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7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Школа волшебства Гарри Поттера
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8 января, пятница 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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