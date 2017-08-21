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Роботоландия

Роботоландия

Компьютерная Академия ШАГ приглашает детей, а также их родителей совершить увлекательное путешествие в «Роботоландию» — мир, где живут роботы!

«Роботоландия» — это то место где ваш ребёнок познакомится с невероятными роботами Lego Mindstorms и попробует управлять ими в режиме реального времени!

В повседневной жизни и в производственной сфере всё плотнее интегрированы роботы, посетив открытый урок вы откроете для вашего ребенка мир робототехники, которая, возможно, станет увлечением всей жизни и определит будущую профессию!

В программе:

  • Почему робототехника в будущем войдет в жизнь каждого;
  • Какие специалисты участвуют в жизни роботов;
  • 5 важных шагов в создании роботов;
  • 10 причин, почему важно разбираться в робототехнике;
  • Экскурсия по Академии.

Урок будет интересен детям 9−14 лет и их родителям.

Вход свободный, необходима регистрация по телефонам: 8 (4872) 71-11-17, 8−915−681−16−48.

Где и когда?
Компьютерная академия ШАГ
Тула, ул. Епифанская, 54, 2-й этаж
25 августа 2017, пятница
18:30
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