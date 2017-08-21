Компьютерная Академия ШАГ приглашает детей, а также их родителей совершить увлекательное путешествие в «Роботоландию» — мир, где живут роботы!

«Роботоландия» — это то место где ваш ребёнок познакомится с невероятными роботами Lego Mindstorms и попробует управлять ими в режиме реального времени!

В повседневной жизни и в производственной сфере всё плотнее интегрированы роботы, посетив открытый урок вы откроете для вашего ребенка мир робототехники, которая, возможно, станет увлечением всей жизни и определит будущую профессию!

В программе:

Почему робототехника в будущем войдет в жизнь каждого;

Какие специалисты участвуют в жизни роботов;

5 важных шагов в создании роботов;

10 причин, почему важно разбираться в робототехнике;

Экскурсия по Академии.

Урок будет интересен детям 9−14 лет и их родителям.