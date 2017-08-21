Роботоландия
Компьютерная Академия ШАГ приглашает детей, а также их родителей совершить увлекательное путешествие в «Роботоландию» — мир, где живут роботы!
«Роботоландия» — это то место где ваш ребёнок познакомится с невероятными роботами Lego Mindstorms и попробует управлять ими в режиме реального времени!
В повседневной жизни и в производственной сфере всё плотнее интегрированы роботы, посетив открытый урок вы откроете для вашего ребенка мир робототехники, которая, возможно, станет увлечением всей жизни и определит будущую профессию!
В программе:
- Почему робототехника в будущем войдет в жизнь каждого;
- Какие специалисты участвуют в жизни роботов;
- 5 важных шагов в создании роботов;
- 10 причин, почему важно разбираться в робототехнике;
- Экскурсия по Академии.
Урок будет интересен детям 9−14 лет и их родителям.
Вход свободный, необходима регистрация по телефонам:
Где и когда?
Тула, ул. Епифанская, 54, 2-й этаж
25 августа 2017, пятница
18:30