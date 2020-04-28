Онлайн-трансляция спектакля "Принц"
1 мая в ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля "Принц" по пьесе Д.Салимзянова. Капризная Принцесса просит Папу-Короля рассказать сказку перед сном. На помощь ему приходят придворные, и каждый придумывает свой сюжетный поворот. Теперь уж точно никто не уснет! Но какая сказка без любви? Принцесса есть, а вот с Принцами сложнее… Посмотрев шумное представление, наполненное песнями, танцами, шутками не только для детей, но и для взрослых. Магические фокусы, неожиданные образы – такого вы еще точно не видели! Скучно не будет, ведь наша сказка для тех, кто не хочет спать!
Шумное представление в 2-х действиях для тех, кто не хочет спать.
Продолжительность спектакля 1 час 30 минут.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
1 мая 2020, пятница
18:00
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
4 июня, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽