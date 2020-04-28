1 мая в ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля "Принц" по пьесе Д.Салимзянова. Капризная Принцесса просит Папу-Короля рассказать сказку перед сном. На помощь ему приходят придворные, и каждый придумывает свой сюжетный поворот. Теперь уж точно никто не уснет! Но какая сказка без любви? Принцесса есть, а вот с Принцами сложнее… Посмотрев шумное представление, наполненное песнями, танцами, шутками не только для детей, но и для взрослых. Магические фокусы, неожиданные образы – такого вы еще точно не видели! Скучно не будет, ведь наша сказка для тех, кто не хочет спать!

Шумное представление в 2-х действиях для тех, кто не хочет спать.

Продолжительность спектакля 1 час 30 минут.