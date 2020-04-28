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Онлайн-трансляция спектакля "Принц"

Онлайн-трансляция спектакля "Принц"

1 мая в ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля "Принц" по пьесе Д.Салимзянова. Капризная Принцесса просит Папу-Короля рассказать сказку перед сном. На помощь ему приходят придворные, и каждый придумывает свой сюжетный поворот. Теперь уж точно никто не уснет! Но какая сказка без любви? Принцесса есть, а вот с Принцами сложнее… Посмотрев шумное представление, наполненное песнями, танцами, шутками не только для детей, но и для взрослых. Магические фокусы, неожиданные образы – такого вы еще точно не видели! Скучно не будет, ведь наша сказка для тех, кто не хочет спать!

Шумное представление в 2-х действиях для тех, кто не хочет спать.
Продолжительность спектакля 1 час 30 минут.
 
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
1 мая 2020, пятница
18:00
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Касса
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Остап Альтман
Купить билет
4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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