16 ноября школа спортивного туризма Тульской области организует двухдневный поход.



Принять участие могут все желающие. Туристы под руководством опытных инструкторов совершат 35-километровую прогулку по живописному маршруту от Берников до Рюриково.



Отъезд группы с Ряжского вокзала состоится 16 ноября в 06.57.

Прибытие в Тулу – 17 ноября, ориентировочно в 19.00. Узнать подробности и зарегистрироваться в качестве участника можно здесь.