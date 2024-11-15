Двухдневный поход
16 ноября школа спортивного туризма Тульской области организует двухдневный поход.
Принять участие могут все желающие. Туристы под руководством опытных инструкторов совершат 35-километровую прогулку по живописному маршруту от Берников до Рюриково.
Отъезд группы с Ряжского вокзала состоится 16 ноября в 06.57.
Прибытие в Тулу – 17 ноября, ориентировочно в 19.00. Узнать подробности и зарегистрироваться в качестве участника можно здесь.
Где и когда?
Тула , Тула
16 ноября 2024, суббота
06:57