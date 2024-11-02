Актриса Ирина Гринева о фильме «Времена года» и о том, почему ей пришлось бежать по снегу раздетой

Фото Алексея Пирязева.

Эту хрупкую, элегантную, очаровательную блондинку зрители знают по многим ее ролям в фильмах и сериалах. Причем актрисе одинаково успешно удается сыграть таких стерв как Виктория Терехина в сериале «Мой личный враг», романтических героинь как Лада в мелодраме «Год Золотой рыбки» или таких кинодив как Любовь Орлова в сериале «Раневская». Ирина Гринева своим присутствием украшает любой проект.

В Тулу актриса приехала на фестиваль Аллы Суриковой «Кино и музыка», вместе с дочкой Василисой. Встреча с тульскими зрителями прошла в Городском концертном зале.

— Я первый раз в Туле, посмотрела ваш кремль. Погуляла по городу. Посетила места, где жил Лев Толстой. И хочу сказать, что я очарована этим городом, — сказала актриса тулякам, которые собрались в Городском концертном зале посмотреть фильм «Времена года».

Ирина рассказала, что в этом фильме она играет главную роль и это кино ей очень дорого. Актриса призналась, что это главная роль в ее жизни на сегодняшний день.

— Это полный метр. Серьезная роль в большом кино. Я считаю, что это хорошее кино. И сейчас в России не хватает фильмов, где есть мужчина и женщина и где бы мы поверили в то, что они действительно любят друг друга. А не что это актеры, которые переходят из фильма в фильм и мы уже понимаем, что полюбить друг друга в жизни они уже бы и не могли. Важно, когда есть химия между актерами и ты можешь сказать: «Я верю». В то, что происходит у нас в кино, возможно поверить.

Стоит отметить, что «Времена года» — первая режиссерская работа Максима Шабалина, чемпиона мира, призера олимпийских игр по фигурному катанию и — мужа Ирины Гриневой.

— Впервые в жизни я держала в руках хороший сценарий и это была действительно классная роль. У нас было очень мало времени на съёмочный период, казалось, что успеть и вовсе невозможно. Снимали быстро, а кино подробное… Это какие-то нечеловеческие условия. Но у нас была хорошая команда, все понимали друг друга с полуслова. Мы все верили в эту историю и работали слаженно. За весь свой опыт в кино я впервые видела режиссера, который не кричит, а работа тем временем кипит. Считаю, что человек, который снимал в первый раз в таких условиях, совершил подвиг. Я очень волнуюсь, это дорогая для меня работа.



Кадр из фильма «Времена года».

Ирина Гринева рассказала, что больше всего боялась не самой роли, хотя она очень сложная, драматическая. А боялась встать на пуанты вместе с балеринами Мариинского театра.

— Это для меня было испытание, потому что со мной были звезды балета и нужно было сбросить десять килограммов, чтобы встать с ними в один ряд. Больше всего я боялась, смогу ли я сказать: «Верю!», что на экране балерина. Много снимается профессиональных фильмов, где герои — фигуристы, актеры, врачи, футболисты, и самое важное для актера, чтобы зритель поверил, что это действительно фигурист и не увидел в каком-то плане, как настоящие фигуристы заменяют актеров.

Мне кажется, что нам все удалось. Лично я верю, что это — люди балета, хотя в картине все актеры не балетные, это артисты драматические. Кроме главного актера, который играеть моего партнера, моего мужа — это артист балета Большого театра.

Это его первая роль, и он с ней справился. Причем многие сцены нужно было снять с одного дубля. Была зима, минус 25 градусов, мы должны были бежать по снегу полураздетые, а я вообще раздетая. Поэтому мы снимали эту сцену с одного дубля.

Музыку к фильму «Времена года» написал композитор Иван Бурляев, ее играет оркестр из ста человек!

— Я вообще скучаю по музыке в кино, она куда-то исчезла. Я имею в виду не компьютерную, а живую музыку, которая могла бы заставить меня заплакать. Это очень важная составляющая кино.

Я хочу, чтобы этот фильм вышел на экраны и его увидели зрители. Почему-то так считается, что нашего отечественного зрителя нужно развлекать. Он так устал, что ему нужно развлекаться. Мне кажется, что продюсеры ошибаются, а зритель соскучился по хорошему, настоящему кино, где ему нужно думать, где он может очутиться в другом пространстве. Может быть, уже нужно отдохнуть от развлечений?

Отметим, что выглядит Ирина Гринева потрясающе. В одном из интервью актриса поделилась своим секретом:

— Утро — бег. Каждый день 5 км, иногда, когда вдохновение — 10 км. Три важных правила — еда, дыхание и сон. Каждый может составить себе свой личный рацион питания и свой режим, исходя из собственного опыта. А можно и не налегать на спорт и не особо придерживаться правил. Просто читать хорошие книги и смотреть хорошее кино. Больше слушать классическую музыку. Ходить в музеи. Рисовать. Учить стихи наизусть. В общем, не нужно слушать, смотреть, читать всякую ерунду. Это всё остаётся в нас, в нашей крови, в нашем ДНК.

из досье myslo

Ирина Анатольевна Гринёва





Родилась 6 февраля 1973 года в Хабаровске.



В возрасте 5 лет переехали с мамой в Казань.



Окончила актёрский факультет Ярославского государственного театрального института; экспериментальный «Класс экспрессивной пластики» Геннадия Абрамова в театре «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева.



Актриса Московского драматического театра имени К. С. Станиславского.



Пишет стихи, сказки, рисует.



В дуэте с Григорием Лепсом принимала участие в шоу «Первого канала» «Две звезды».



Личная жизнь: первый муж режиссер Андрей Звягинцев; второй муж — Максим Шабалин, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России, дочь Василиса (род. 6 июля 2013).



Избранная фильмография: «Самозванцы», «Всегда говори «всегда», «Мой личный враг», «Сыщик Путилин», «Год Золотой рыбки», «Каникулы любви», «Мама поневоле», «МУР. Третий фронт», «(Не)идальный мужчина», «Доктор Лиза», «В Бореньке чего-то нет», «Раневская».