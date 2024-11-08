С 1 декабря в Тульской области родители не смогут зайти в электронный дневник под старой учетной записью

В Тульской области меняются требования авторизации в системе Сетевой город.Образование (СГО). Речь идет об электронном дневнике и электронном журнале. Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи региона.

С 1 декабря 2024 года вход на ресурс будет доступен только по учетной записи ЕСИА. Ученики и родители не смогут зайти на сервисы СГО с помощью системных логина и пароля, которые выдавались ранее в школах.

Нововведение связано со вступившими в силу в декабре 2023 года изменениями в Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Авторизация пользователей на российских сайтах теперь может осуществляться только одним из четырех способов:

С использованием абонентского номера российского оператора связи при заключении договора на идентификацию с оператором связи. С использованием учетной записи ЕСИА. С использованием ГИС ЕБС — «Единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». С использованием иной информационной системы, расположенной на территории России, владельцем которой является гражданин РФ, не имеющий иного гражданства, или российское юридическое лицо.

Данные меры введены для обеспечения информационной безопасности, для профилактики утечек персональных данных пользователей.

Ведомство напоминает, что авторизация с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) является обязательным для всех государственных систем. Один и тот же логин и пароль используется для входа на единый портал «Госуслуги», в том числе на вкладку сайта регионального отделения, сайты Пенсионного фонда РФ и Налоговой службы РФ.

Использование учетной записи ЕСИА очень удобно для родителей: отпадает необходимость обращаться к администраторам электронных дневников в школе, если пользователь забыл логин или пароль.

Инструкция по авторизации в системе СГО через ЕСИА — по ссылке.