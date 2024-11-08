  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С 1 декабря в Тульской области родители не смогут зайти в электронный дневник под старой учетной записью - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С 1 декабря в Тульской области родители не смогут зайти в электронный дневник под старой учетной записью

С 1 декабря в Тульской области родители не смогут зайти в электронный дневник под старой учетной записью

Рассказываем, что изменится.

В Тульской области меняются требования авторизации в системе Сетевой город.Образование (СГО). Речь идет об электронном дневнике и электронном журнале. Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи региона.

С 1 декабря 2024 года вход на ресурс будет доступен только по учетной записи ЕСИА. Ученики и родители не смогут зайти на сервисы СГО с помощью системных логина и пароля, которые выдавались ранее в школах.

Нововведение связано со вступившими в силу в декабре 2023 года изменениями в Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Авторизация пользователей на российских сайтах теперь может осуществляться только одним из четырех способов:

  1. С использованием абонентского номера российского оператора связи при заключении договора на идентификацию с оператором связи.
  2. С использованием учетной записи ЕСИА.
  3. С использованием ГИС ЕБС — «Единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».
  4. С использованием иной информационной системы, расположенной на территории России, владельцем которой является гражданин РФ, не имеющий иного гражданства, или российское юридическое лицо.

Данные меры введены для обеспечения информационной безопасности, для профилактики утечек персональных данных пользователей.

Ведомство напоминает, что авторизация с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) является обязательным для всех государственных систем. Один и тот же логин и пароль используется для входа на единый портал «Госуслуги», в том числе на вкладку сайта регионального отделения, сайты Пенсионного фонда РФ и Налоговой службы РФ.

Использование учетной записи ЕСИА очень удобно для родителей: отпадает необходимость обращаться к администраторам электронных дневников в школе, если пользователь забыл логин или пароль.

Инструкция по авторизации в системе СГО через ЕСИА — по ссылке.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:36 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
электронный дневник

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Щекино нарушитель ПДД удивил автомобилиста
В Щекино нарушитель ПДД удивил автомобилиста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.