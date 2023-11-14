23-30 декабря в концертном зале Тульской филармонии покажут сказочный мюзикл «Как лесовики Новый год спасали».

Вы, наверное, уверены что под Новый год в лесу все спят? Ну, значит вы не знакомы с лесным семейством господ Ау, охраняющим заснеженные тропинки от незадачливых и шумных гостей! Дядюшка Ау, дедушка Буль-буль и бабушка Ку-ку в своих владениях не потерпят никаких беспорядков. Но что же делать если на опушке поселились беспокойные городские дамочки и устроили новогоднюю движуху (кутерьму)?



Что из этого вышло, вы узнаете посмотрев спектакль, а также научитесь как привести в порядок звездное небо, как испечь сладкие снежные пирожки и вырастить в домашних условиях вечнозелёное новогоднее дерево.

В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

