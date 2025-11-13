Искупление

Премьера: 13.11.2025

Режиссер: Константин Еронин

Актеры: Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Полина Ватага, Алина Насибуллина, Кирилл Русин, Михаил Евланов, Виктор Михайлов, Хаски, Евгения Вайс, Вячеслав Кормильцев, Николай Булатов, Кристина Машевская

Жанр: Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 99 минут

Возрастные ограничения: 18+

Ветеран войны возвращается в деревню и сталкивается с исчезновением жены и обвинением в адрес сына — его считают одержимым. Но зло, поселившееся среди людей, глубже, чем кажется…