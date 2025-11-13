Искупление
Премьера:
13.11.2025
Режиссер:
Константин Еронин
Актеры:
Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Полина Ватага, Алина Насибуллина, Кирилл Русин, Михаил Евланов, Виктор Михайлов, Хаски, Евгения Вайс, Вячеслав Кормильцев, Николай Булатов, Кристина Машевская
Жанр:
Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
99 минут
Возрастные ограничения:
18+
Ветеран войны возвращается в деревню и сталкивается с исчезновением жены и обвинением в адрес сына — его считают одержимым. Но зло, поселившееся среди людей, глубже, чем кажется…
Сегодня
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 ноября, суббота
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 ноября, воскресенье
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 ноября, понедельник
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 ноября, вторник
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 ноября, среда
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
