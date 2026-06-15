В парк-отеле «Шахтер» прошла церемония открытия III Первенства России по шахматам среди школьников.

Событие собрало юных талантов со всей страны: за звание лучших борются более 600 ребят из более чем 50 регионов России.

Победители турнира получат право представлять страну на Первенстве Азии по шахматам, которое совместно с Всероссийской федерацией шахмат пройдет в парк-отеле «Шахтер» с 1 по 10 октября 2026 года.

Соревнования продлятся до 18 июня. Тульскую область на турнире представляют 84 спортсмена, отобранных в различных возрастных группах.

Губернатор отметил, что шахматы пользуются популярностью в регионе: областная федерация шахмат активно работает, а подготовкой будущих чемпионов занимаются более 30 опытных тренеров-преподавателей.