Событие собрало юных талантов со всей страны: за звание лучших борются более 600 ребят из более чем 50 регионов России.

Победители турнира получат право представлять страну на Первенстве Азии по шахматам, которое совместно с Всероссийской федерацией шахмат пройдет в парк-отеле «Шахтер» с 1 по 10 октября 2026 года.

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Соревнования продлятся до 18 июня. Тульскую область на турнире представляют 84 спортсмена, отобранных в различных возрастных группах.

Губернатор отметил, что шахматы пользуются популярностью в регионе: областная федерация шахмат активно работает, а подготовкой будущих чемпионов занимаются более 30 опытных тренеров-преподавателей.