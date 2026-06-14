Работы в данный момент выполнены на 25%.

Фото пресс-службы администрации Тулы.

К благоустройству сквера на пересечении ул. Ф. Смирнова и Красноармейского проспекта подрядчик приступил в середине апреля. Рабочие выполнили демонтажные работы и в данный момент занимаются установкой бордюрного камня. Частично проведена планировка грунта. Подготовлено основание под укладку тротуарной плитки.

В пресс-службе администрации Тулы напомнили, что в сквере установят скамейки, урны, детское игровое и спортивное оборудование, подвесные качели, памятный стенд, ограждение, проведут озеленение территории, также выполнят ремонт постамента памятника.

В «игровой» зоне обустроят резиновое покрытие, будет установлен игровой комплекс «Паровоз». В зоне «набережная» уложат плиточное покрытие дорожки, ведущей вдоль реки, благоустроят береговые склоны с обеих сторон «габионом», установят лавочки и урны, декоративное ограждение. Высадят липы, ивы, ели, глобозу, клёны, иргу, черемуху, можжевельник, спирею, барбарис и др.

Завершить благоустройство общественного пространства планируют к 1 октября.