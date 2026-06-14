Фото из канала Дмитрия Миляева в мессенджере МАХ.

В Тульской области побывали представители «Географии России» — федерального просветительского гастропроекта, реализуемого при поддержке комитета по туризму города Москвы и Гастрономической карты России. Он направлен на развитие гастротуризма, популяризацию региональной кухни и поддержку молодых шефов. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

Команда проекта посетила родину булочки-веневки, исторический центр Тулы, Крапивну, Ясную Поляну, производство пряников, приняла участие в кулинарном мастер-классе по созданию калачей. Гости продегустировали традиционные тульские гастроспециалитеты и новинки кухни.

Завершился визит гастроужином в ресторане «Титуларт», где было представлено специальное меню, вдохновленное рецептами супруги Льва Николаевича Толстого — Софьи Андреевны.

Гастротуризм — один из приоритетов туристической отрасли региона и драйвер развития внутреннего туризма в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».