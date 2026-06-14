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В национальном парке «Тульские засеки» фотоловушка зафиксировала самку лося с детёнышем. Как отмечают специалисты, лосихи обычно приносят одного или двух лосят в апреле–мае. Новорождённый весит от 6 до 14 килограммов и имеет характерную рыжую шерсть. В первые недели жизни он постоянно следует за матерью, не отходя от неё.

Лосиха кормит детёныша молоком около 3,5-4 месяцев. При этом уже с двух недель лосята начинают пробовать растительную пищу. Полное формирование зубной системы завершается к полутора годам.

Молодые животные обычно остаются с матерью до следующего брачного сезона.