С 2021 года всего было найдено более 2500 участков.

Фото Дмитрия Дзюбина.

В мае 2026 года для жилищного строительства в регионе определили ещё 63 земельных участка общей площадью более 146 гектаров. На этих территориях можно будет строить как многоквартирные дома, так и частные (ИЖС).

Выявление таких участков помогает привлекать инвестиции в строительную отрасль и улучшать жилищные условия жителей. По словам директора регионального «Роскадастра» Светланы Васюниной, с 2021 года всего было найдено более 2500 участков, из которых уже 582 вовлечены в активную стройку.

Вся информация о доступных землях открыта. Ознакомиться со списком можно на специальном сервисе «Земля для стройки». Как пояснили в Управлении Росреестра, это обеспечивает прозрачность данных и упрощает работу для застройщиков.