Фото из архива Myslo.

Кимовский районный суд назначил беседу по гражданскому делу. Жительница города требует возместить вред, причиненный ее здоровью в результате нападения двух собак.

Инцидент произошел 5 марта около 19.00 на улице П. Морозова в Кимовске. На женщину, выгуливавшую свою собаку на поводке, напали два крупных пса. Благодаря помощи случайной прохожей пострадавшая смогла вырваться и убежать домой.

В результате нападения врачи зафиксировали у женщины от 16 до 20 рвано-укушенных ран. Пострадала и ее собственная собака. Истец утверждает, что ранее видела нападавших животных во дворе дома ответчиков.

Беседа по делу назначена на 15 июня.