В населенных пунктах Тульской области проходят встречи с победителями конкурса инициативных проектов сельских старост и лидеров ТОС. В них принимают участие представители Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области», специалисты администраций муниципальных образований и общественные активисты, представившие на конкурс победившие проекты.

Исполнительный директор Ассоциации «СМО Тульской области» Алексей Благов:

Алексей Благов — Конкурс инициативных проектов — это живой пример того, как неравнодушие и настойчивость людей превращают их идеи в реальные проекты благоустройства, с которых зачастую начинаются еще более масштабные комплексные преобразования территорий. Мы видим, что даже после нескольких попыток активисты не сдаются и добиваются побед — ради своих детей, жителей, их благополучия и комфорта в родном населенном пункте. Это настоящая школа гражданской активности, достойный пример вовлечения населения в решение вопросов местного значения, развития и сплочения общества.

В нынешнем году в конкурсе, напомним, определено 20 проектов-победителей. Будет обустроено 7 спортивных площадок, 4 детских игровых площадки, 6 многофункциональных площадок для игровых видов спорта, 2 зоны для досуга и отдыха, 1 общественное пространство.

К примеру, в Новомосковске многофункциональная площадка для игровых видов спорта украсит сквер «Возрождение». Это территория Заводского района, с которого началось строительство города. Лидер ТОС участвовала в конкурсе ежегодно, с шестого раза удалось победить.

«В микрорайоне проживает порядка 2 тысяч человек, и спортивной площадкой смогут пользоваться не только дети и подростки, которым она позволит физически развиваться и с пользой проводить досуг, но и старшее поколение, — отметила председатель ТОС „Заводской район“ Галина Константинова. — Ребята давно хотели играть и в волейбол, и в баскетбол, а на данной площадке можно будет организовать и другие спортивные мероприятия, к примеру игру в городки».

В новомосковском поселке Первомайском порядка 650 жителей с нетерпением ждут обустройства детской игровой площадки. Площадка на резиновой плитке включает игровой комплекс, карусели, качели двух видов, качалку на пружине, скамью, урну, информационный стенд.

«Мы принимали участие в конкурсе три года подряд и только с четвертого раза победили, — рассказала председатель ТОС „Первомайский“ Наталья Завражнова. — Сдаваться ни в коем случае нельзя, под лежачий камень вода не течет. У наших детей теперь будет яркая красивая безопасная игровая территория, где они будут с удовольствием отдыхать».

В деревне Богдановке муниципального образования город Новомосковск современная спортивная площадка будет включать спортивный комплекс, 6 тренажеров на различные группы мышц, теннисный стол, 2 скамьи, урны, информационный стенд.

«Для жителей это большая радость, — подчеркнула председатель ТОС „Лидер“ Ольга Миронова. — Мы вместе с ними обсуждали проект площадки, выбирали ее тип и оборудование. Наш настрой и упорство сыграли свою роль. Победе мы очень рады. Будем проводить много семейных спортивных и творческих мероприятий, планируем провести дополнительное озеленение территории».

В микрорайоне Северо-Задонск города Донского детская площадка с игровым комплексом и игровыми элементами расположена рядом с детскими садами и школами — планируется, что сюда смогут приходить как дети из соседних домов, так и дошкольники, школьники и воспитанники летнего лагеря.

«В микрорайоне есть детские площадки, но на всех детей их не хватает, хотелось бы, чтобы и на этой территории была своя игровая зона, — отметила председатель ТОС № 16 города Донского Любовь Кузнецова. — Обустроенную детскую площадку планируем открыть в торжественной обстановке, с играми и чаепитием».

Этап объезда площадок завершен, следующий этап — выход на объекты подрядных организаций для непосредственной реализации проектов.

Конкурс инициативных проектов сельских старост и лидеров ТОС Тульской области, напомним, проводится Ассоциацией «СМО Тульской области» при участии администраций муниципальных образований и поддержке правительства Тульской области. За пять лет реализации участниками конкурса стали более тысячи общественных активистов, обустроено свыше 100 новых объектов для досуга, отдыха и занятий спортом. В конце 2025 года конкурс был отмечен Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).