Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Заместитель губернатора Ярослав Раков подписал постановление о предоставлении субсидии Ясногорскому технологическому техникуму.

Образовательное учреждение получит 218,6 млн рублей на строительство общежития площадью 1600 кв. м. Оно будет рассчитано на 72 места.

Уточняется, что деньги будут выплачены не сразу: в 2026 году техникум получит 5 млн рублей на разработку проектной документации, а остаток суммы будет перечислен позже.

При этом общежитие должно быть введено в эксплуатацию в феврале 2028 года.