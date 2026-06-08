Фото из ВК- сообщества «Том Сойер Феста».

Открытие прошло в тёплой атмосфере и собрало друзей фестиваля, волонтёров, краеведов и всех, кто неравнодушен к истории города. Участники обсудили планы на новый сезон и будущее объектов деревянного наследия.

Благодаря поддержке министерства туризма второй год в регионе будет проходить акция «Добрый ФЕСТ». В её рамках кафе и рестораны предлагают специальные блюда, а часть вырученных средств направляют на восстановление исторических домов.

Как ранее отмечал губернатор Дмитрий Миляев, за пять лет волонтёры помогли вернуть исторический облик восьми домам деревянной Тулы, а жители и гости региона направили на их восстановление более миллиона рублей.

Поддержку проекту также выразила депутат Тульской городской Думы Елена Симонова, передав приветствие от главы муниципального образования Тулы Алексея Эрка. Она предложила организовать совместные мероприятия со студентами ТГПУ имени Л. Н. Толстого.

На открытии представили нового координатора фестиваля Милену Абрамову. Она рассказала об истории дома на улице Глеба Успенского, 30, а также сообщила о старте сбора средств на восстановление двух объектов нынешнего сезона — дома И. И. Васильманова и дома К. Еленевского.

В этом году к «Доброму ФЕСТу» уже присоединились десять заведений, а список участников продолжает пополняться. Шестой сезон «Том Сойер Феста» продлится всё лето.