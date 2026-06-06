Всего в городе сейчас 3 площадки, где идёт строительство домов по социальным программам, сообщил губернатор Дмитрий Миляев:

Улица Рудничная

Здесь ведется строительство домов для детей-сирот и переселенцев. Для переселения граждан из аварийного жилья будет передано 96 квартир. Это позволит расселить 4,8 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить 270 человек. Для детей-сирот в строящихся МКД приобретена 31 квартира общей площадью 1 тыс. кв. м.

Улица Мира

Тут возводятся многоквартирные дома и планируется приобретение 45 квартир общей площадью 1,5 тыс. кв м, которые будут переданы детям-сиротам.

Улица Школьная в Северо-Задонске

Здесь также возводится новый дом на 39 квартир. После завершения работ 69 человек смогут переехать в благоустроенное жилье, что позволит вывести из эксплуатации 1,9 тыс. кв. м аварийного фонда.

Работы ведутся за счет средств Фонда развития территорий и регионального бюджета. Текущий этап программы переселения рассчитан на 2025–2026 годы.

«Мы стремимся к тому, чтобы переезд в новое жилье стал для людей праздником. Сдача домов с чистовой отделкой позволяет семьям сразу начать обустраивать свой быт, не отвлекаясь на ремонт. Мы создаем не просто квадратные метры, а современную и комфортную среду для жизни здесь и сейчас», — написал губернатор Миляев в своем канале в MAX.