5 июня на сцене филармонии выступили лауреаты различных международных конкурсов: кларнетист Иван Глазов и пианист Дмитрий Феденко. Вместе с Тульским филармоническим симфоническим оркестром они исполнили увертюру к опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила», концерт для кларнета с оркестром К. Нильсена и Второй концерт для фортепиано с оркестром И. Брамса.

Проект «Музыкальная сборная России» создан в 2007 году. Его цель — поддержка молодых солистов, предоставление им возможности выступать с симфоническими оркестрами в разных регионах страны и знакомство широкой публики с одаренными исполнителями.