Фото Алексея Пирязева.

Администрация Заокского района сообщает о начале масштабных работ. С конца июня 2026 года по конец июля 2027 года будет закрыт для движения участок автомобильной дороги старого направления трассы М-2 «Крым».

На участке начались строительно-монтажные работы по реконструкции путепровода через железную дорогу. Это необходимо для обеспечения безопасности и улучшения транспортной инфраструктуры в районе.

Движение транспорта будет полностью прекращено на участке протяжённостью 400 метров, который непосредственно попадает в зону производства работ. Закрытие планируется с 29 июня 2026 года по 31 июля 2027 года.

Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты с учетом объездных путей на время реконструкции.