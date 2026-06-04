В ходе экскурсий им показывали рабочий процесс изнутри.

Фото минздрава Тульской области.

С января по май 2026 года министерство здравоохранения Тульской области провело серию мероприятий для старшеклассников. Целью встреч стала профессиональная ориентация молодежи на получение медицинских специальностей и работу в госучреждениях региона.

В ходе экскурсий школьники смогли увидеть рабочий процесс изнутри, пообщаться с практикующими врачами и средним медицинским персоналом, а также задать интересующие их вопросы о профессии.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Оксана Дубровина, участие в таких мероприятиях будет учитываться при поступлении.

«Это позволяет будущим студентам сделать осознанный выбор. Кроме того, время участия засчитывается как индивидуальное достижение, что даёт дополнительные 5 баллов при приёме на обучение по целевой квоте».

Во время встреч также обсуждались условия заключения договоров о целевом обучении, меры поддержки студентов-целевиков и особенности поступления.