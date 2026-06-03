Высокое признание на федеральном уровне получили самые разные инициативы, направленные на развитие муниципалитетов и повышение качества жизни людей. Столь значимый результат — 59 проектов в топ-200 из 61 тысячи, поданных со всей страны, — стал возможен благодаря рекордной активности жителей региона. Всего на премию было подано более 700 заявок из Тульской области, что является одним из лучших показателей в России.

2 июня состоялось вручение наград авторам лучших проектов — соискателям премии. Участников события приветствовал министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Дмитрий Ярцев:

«Соискатели премии „Служение“ — представители муниципалитетов — те, кто, находясь на передовой общения с гражданами и каждый день решая насущные вопросы местного значения, находит в себе силы, время и талант на реализацию социально значимых проектов сверх основной деятельности. И за каждым из управленческих решений и инициатив стоят не сухие отчеты, а живые истории преодолений и побед. Я сам отдал 15 лет муниципальной работе, знаю все сложности, с которыми приходится сталкиваться, насколько ценный и важный ваш труд для всего региона. Я благодарен каждому, кто принял участие в премии. Спасибо за то, что вы не остаетесь в стороне и своими добрыми делами ежедневно меняете мир к лучшему».

В числе отмеченных — глава муниципального образования Дубенский муниципальный округ Кирилл Гузов. Для участия в премии он заявил проект возрождения и комплексного развития исторического центра Дубны «Из прошлого в будущее».

«Служение — это то, когда ты делаешь больше, чем должен, ищешь любые пути для реализации задуманного, — отметил Кирилл Олегович. — И наш проект — отличная иллюстрация названия премии. Возродить пруд было давней мечтой жителей, и конечно, мы не могли пройти мимо такого желания. Начав с расчистки пруда, за 12 лет мы пришли к тому, что благоустроили парк, сделали пляж и набережную, спортивные и детские площадки, в отреставрированном здании усадьбы появился музей, ЗАГС, гостиница и ресторан. Проект продолжается, в планах, к примеру, — создание парка скульптур из металла на воде — это будет уникальный мировой опыт, а также реализация масштабного инвестиционного проекта на другом берегу пруда».

В номинации «Молодой современный управленец на службе страны» в числе 200 лучших проектов отмечен проект консультанта отдела по развитию местного самоуправления администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Светланы Нестеровой:

«Хотелось бы выразить благодарность организаторам премии „Служение“, потому что это большая честь и большая радость от того, что работу муниципальных служащих замечают и отмечают на столь высоком уровне, — сказала Светлана Анатольевна. — Премия „Служение“ — это не точка, это очень хороший старт для дальнейшей реализации амбициозных целей и масштабных проектов».

Премия «Служение», напомним, проводится Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ и присуждается за выдающиеся достижения в области повышения качества жизни граждан на муниципальном уровне. Тульская область ежегодно входит в число регионов, проекты представителей которых высоко оцениваются экспертным сообществом и народным голосованием.