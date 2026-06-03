В Веневе 30-летний ранее судимый Антон Р. признан виновным в мелком хулиганстве.

По информации Myslo, вечером 30 мая мужчина находился у знакомых — компания смотрела финал Лиги чемпионов. В ходе просмотра молодые люди дегустировали различные алкогольные напитки. И Антон продегустировал чуть больше, чем остальные.

Возвращаясь пьяным домой, мужчина без какой-либо причины начал кричать в подъезде и материться. Обеспокоенные соседи вызвали полицию, и стражи порядка доставили «дегустатора» в отдел. На мужчину составили административный протокол — постановлением суда ему назначено наказание в виде ареста сроком на трое суток.