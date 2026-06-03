Обработки будут проходить утром до 6.00.

Фото минсельхоза Тульской области.

В период с 6 по 10 июня в Щекинском районе будет проводиться наземная обработка сельскохозяйственных полей. Работы организует агрофирма АО «Знамя Октября» (отделение «Лукино»).

Обработки будут проходить утром до 6.00. Работы затронут земли рядом с населенными пунктами МО Лазаревское: село Голощапово, деревня Лукино и хутор Семеновский.

Кадастровые номера обрабатываемых участков: 71:22:070601:45, 71:22:070601:54, 71:22:070601:55, 71:22:070601:58, 71:22:060401:465, 71:22:070601:10, 71:22:070601:11.

Для обработки будет использоваться препарат «Цеппелин Эдванс Статус Голд». Это химическое вещество относится к 3-му классу опасности (умеренно опасные вещества).



