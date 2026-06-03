3 июня на ПМЭФ подписано соглашение о строительстве в Суворовском районе завода по производству пленочных покрытий для медикаментов.

Документ скрепили подписями первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев и гендиректор компании «Концентрация» Александр Панов.

Инвестиции в проект составят 350 млн рублей. На предприятии разместят два цеха для синтеза химического сырья и производственно-технологический участок. Завод будет выпускать вспомогательные вещества для фармотрасли, компоненты для косметики (эмульгаторы, ингредиенты), а также интермедиаты и оболочки для таблеток.

Михаил Пантелеев назвал проект важным вкладом в импортозамещение, отметив, что выпускаемое сырье входит в перечень критической промышленной продукции. Александр Панов, в свою очередь, подчеркнул, что создание малотоннажной химии в регионе решает задачи национального проекта технологического лидерства, обеспечивает безопасность отраслей и развитие смежных производств.

Ранее Дмитрий Миляев показал, как выглядит стенд Тульской области.