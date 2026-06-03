Документ утверждён постановлением Правительства РФ № 826.

Ознакомившись с этим перечнем, собственники смогут вовремя привести свои участки в порядок и избежать нарушений.

Основные признаки неиспользования:

Зарастание и мусор. Если более 50% площади участка заросло сорняками выше 1 метра, деревьями или кустарниками (не относящимися к озеленению) либо завалено отходами — это прямое нарушение земельного законодательства.

Для участков под строительство. Если в течение 5 лет с момента регистрации права собственности на участок на нём не появилось оформленного здания или сооружения.

Для ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Правила те же, но срок строительства и регистрации дома продлён до 7 лет с момента оформления прав на землю.

Руководитель регионального отделения Союза садоводов России по Тульской области Ядвига Фетисова уточнила:

«Даже если здание на участке уже есть, его необходимо поддерживать в нормальном состоянии. Нельзя допускать разрушения крыши, стен, выбитых окон или стёкол. Если инспектор зафиксирует такие дефекты, у собственника есть ровно год, чтобы начать восстановительные работы. В противном случае участок тоже признают используемым ненадлежащим образом».

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина:

«Чёткие критерии неиспользования земли введены для защиты добросовестных владельцев от необоснованных жалоб. А для тех, кто забросил свой участок, они служат сигналом: землю пора приводить в порядок и возвращать в оборот. Благодаря этим правилам добросовестные собственники могут быть спокойны, а нерадивые — вовремя одуматься».