В этом году в нём будет четыре основных направления: спорт, детство, искусство и спецпроекты.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Мероприятия будут проходить всё лето на площадках Центрального, Комсомольского, Пролетарского и Рогожинского парков, а также в Баташевском саду.

Направление «Спорт» сохранит популярные форматы прошлого сезона: «5 вёрст. Бег в парке», «Группа Здоровья», «Йога в парках», а также мастер-классы по скандинавской ходьбе. Это позволит участникам поддерживать активный образ жизни, находясь на свежем воздухе.

Направление «Детство» — самое насыщенное и разнообразное. В программе: мастер-классы, театральные постановки по выходным, дискотеки, развлекательные и развивающие игры, анимационные программы и т. д.

В Центре детского творчества и развития «Чудо-дерево» в Центральном парке в этом сезоне появятся новые форматы: игры с мыльными пузырями, «Сказки для всех», «ТелеЧадо» и многое другое.

Направление «Искусство» объединит творческие и обучающие активности, а «Спецпроекты» дополнят программу проекта уникальными мероприятиями и интересными коллаборациями. Подробная программа — на картинке (нажмите для увеличения).