С наступлением лета стоит обратить внимание на соблюдение питьевого режима. Организм более чувствителен к дефициту воды, чем к недостатку пищи. Средняя потребность взрослого организма –2,5 л воды в сутки.

Значительные потери жидкости приводят к сгущению крови, а избыточное потребление – к вымыванию из организма витаминов и микроэлементов, вызывает перегрузку сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы.

Соли натрия способствуют задержке жидкости в организме, а соли калия, которые содержатся в черносливе, кураге, урюке, картофеле, тыкве, кабачках, капусте, напротив, стимулируют мочеотделение.

В условиях жары организм быстро теряет жидкость, поэтому рекомендуется пить больше негазированной минеральной воды. Хорошо утоляют жажду квас и несладкий зеленый чай.

А вот от алкоголя (в том числе пива) в жаркие дни лучше отказаться. Отправляясь на природу, обязательно берите с собой бутилированную воду, не используйте для питья воду из неизвестных источников.