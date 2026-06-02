Как сообщили читатели Myslo, в последнее время на мосту со стороны Рязанской улицы никаких работ не ведется, техники и строителей нет.

Фото Myslo.

Возможно, такие жалобы и стали причиной выездного совещания о ходе реконструкции путепровода. 2 июня его провело правительство региона.

В рабочей встрече участвовали зампред правительства Тульской области Александр Бибиков, представители городского управления по транспорту и дорожному хозяйству, ГИБДД, строительного надзора, ресурсоснабжающих организаций (АО «ТГЭС», ПАО «Ростелеком»), а также подрядчика — ООО «Уваровская ПМК-22».

На текущий момент оперативная готовность объекта составляет 42,7%, сообщили в правительстве. Подрядчик возвел временные сооружения, переустроил газопровод, действующие сети и контактную линию (по временной схеме), смонтированы элементы мостовой конструкции в рамках первого этапа реконструкции, демонтированы трамвайные пути, пешеходная зона и пролётное строение, за пределы строительной площадки вынесены линии связи.

В настоящее время ведутся работы по армированию и монтажу опалубки в зоне сопряжения моста.

«Правительство области готово оказывать проекту необходимую поддержку. Особое внимание на совещании уделили переустройству сетей связи, — заявил Бибиков. — Орловский путепровод — ключевая транспортная артерия Тулы. Недопустимо срывать установленные сроки. Администрация и подрядчик должны действовать в режиме реального времени: возникающие вопросы решаются оперативно и без задержек».

Зампред правительства поручил городской администрации усилить контроль за реализацией объекта, а подрядной организации — ускорить темпы работ и строго соблюдать условия контракта. Также даны указания восстановить работу сигнальных фонарей, очистить дорожные знаки и регулярно обновлять временную дорожную разметку.