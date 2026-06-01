В арсенале тульского Соцфонда отделения — более 20 пособий и выплат: от поддержки будущих мам до помощи родителям детей-подростков.

С начала года Отделение Соцфонда России по Тульской области направило свыше 8 миллиардов рублей на помощь семьям с детьми.

Для поддержки семей в момент появления малыша Соцфонд предлагает два единовременных пособия — по беременности и родам и при рождении ребенка. Их с начала года уже получили 2,3 тысячи тульских семей. Выплаты также предусмотрены при усыновлении: средства перечислены на 64 ребенка, принятого в семьи в 2026 году.

Если доходы семьи невысоки, будущие родители могут оформить единое пособие, которое после рождения ребенка продолжат выплачивать до достижения им 17 лет. А пока мама или папа находятся в отпуске по уходу за малышом до 1,5 (полутора) лет, семья ежемесячно получает соответствующее пособие — сегодня его оформили уже 7,8 тысячи семей региона.

Отдельный блок мер поддержки — программа материнского капитала. С начала года Отделение СФР по Тульской области выдало сертификаты 1,8 тысячи семей.

Важно, что система поддержки продолжает расширяться. С 1 июня региональное отделение фонда впервые начало принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату.

«Это частичный возврат уплаченного НДФЛ. Оформить выплату могут родители, которые официально работали в прошлом году и воспитывают двух и более детей до 18 лет. Если дети учатся очно, возрастная планка повышается до 23 лет», — пояснил управляющий ОСФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Большинство пособий назначаются по принципу социального казначейства: родителям достаточно подать электронное заявление. Все остальные данные специалисты фонда получат и проверят сами через государственные информационные системы.